Miley Cyrus tale e quale a Christina Aguilera allo Chateau Marmont

Miley Cyrus dimostra ancora una volta la sua versatilità, sorprendendo il pubblico con un ritorno alle radici allo Château Marmont. Ricca di riferimenti all'immenso repertorio di Christina Aguilera, la star di "Flowers" sfodera una performance da flapper girl in versione Y2K, regalando un affascinante déjà vu.

Attingendo dal suo impressionante repertorio d'archivio la star di Flowers sfodera un pezzo da flapper girl versione Y2K. Che ci sblocca un déjà vu.

Miley Cyrus racconta ad Apple Music dell’album Something Beautiful, dei tour e di molto altro - Miley Cyrus condivide con Apple Music le impressioni sul suo nuovo album "Something Beautiful", i tour e molto altro. 🔗continua a leggere

