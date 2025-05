Miley Cyrus racconta il dolore per la rottura della cisti ovarica prima del concerto

Miley Cyrus condivide il suo dolore per una cisti ovarica scoppiata poco prima di un concerto, un episodio che l'ha costretta a fermarsi e a vivere momenti difficili. Nel corso di un'intervista al The Zane Lowe Show, la cantante ha raccontato come un improvviso dolore addominale abbia avuto un impatto profondo sulla sua vita e sulla sua carriera.

Q uando il corpo costringe a fermarsi. Un dolore addominale improvviso, cos√¨ lancinante da togliere il respiro. √ą quello che √® successo a Miley Cyrus, la quale durante una recente intervista al The Zane Lowe Show del canale Apple Music1 ha raccontato un episodio molto privato. Un giorno √® stata colta da una fitta all‚Äôaddome e si √® ritrovata ricoverata in ospedale. Il tutto, pochi giorni prima del suo speciale show di Capodanno con Dolly Parton. La causa del ricovero di Miley Cyrus? La rottura di una cisti ovarica. Un problema femminile diffuso, spesso silenzioso, a volte sottovalutato, ma che pu√≤ avere conseguenze importanti. 🔗 Leggi su Iodonna.it ¬© Iodonna.it - Miley Cyrus racconta il dolore per la rottura della cisti ovarica prima del concerto

