Milano gridò Palestina libera | licenziata maschera alla Scala

Ha gridato "Palestina libera" nel momento in cui, lo scorso 4 maggio, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni faceva il suo ingresso nel Palco reale della Scala di Milano: per questo motivo una donna che lavorava come maschera nel teatro è stata licenziata. "È arrivato il verdetto ghigliottina della direzione nei confronti della giovane donna del personale di sala che dalla prima galleria ha urlato 'Palestina libera'": a darne notizia è la Cub Informazione & Spettacolo del Teatro in una nota. "Metteremo in campo - scrive ancora il sindacato scaligero - tutte le azioni sindacali per difendere questa coraggiosa ragazza a cui va la nostra massima solidarietà".