Milano Cortina 2026 | Bauerfeind diventa partner ufficiale per soluzioni ortopediche

Bauerfeind diventa partner ufficiale di Milano Cortina 2026, portando soluzioni ortopediche all'avanguardia alle Olimpiadi invernali. Questa collaborazione internazionale rafforza il team di partner della Fondazione, garantendo supporto innovativo agli atleti di tutto il mondo.

Si allarga la squadra dei marketing partner di Milano Cortina 2026 e oltrepassa i confini. La Fondazione ha siglato una partnership con Bauerfeind, la societĂ tedesca che sviluppa tutori, fasce compressive e solette per gli sportivi. Per le Olimpiadi invernali fornirĂ soluzioni ortopediche innovative a tutti gli atleti che vi prenderanno parte. "La salute e la performance delle nostre campionesse e dei nostri campioni sono prioritarie, e avere Bauerfeind al nostro fianco significa poter contare su un partner di eccellenza per raggiungere questo obiettivo" sottolinea Nevio DevidĂ©, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Milano Cortina 2026: Bauerfeind diventa partner ufficiale per soluzioni ortopediche

Bob, due pordenonesi in nazionale per giocarsi un posto alle Olimpiadi di Milano-Cortina - Bob due pordenonesi si preparano a rappresentare l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Archiviata la stagione passata, l'attenzione è tutta per i Giochi, dove gli sport invernali promettono emozioni indimenticabili. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Milano Cortina 2026 Bauerfeind Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Milano Cortina 2026: Bauerfeind diventa partner ufficiale per soluzioni ortopediche - Bauerfeind fornirà soluzioni ortopediche innovative agli atleti delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. 🔗quotidiano.net scrive

Milano Cortina 2026 e Unicef insieme, lo sport diventa volano per i diritti dell’infanzia - Siglato un protocollo d’intesa tra Fondazione Milano Cortina e Unicef per promuovere inclusione, educazione e benessere dei più giovani attraverso i valori olimpici ... 🔗Lo riporta msn.com

Verso Milano-Cortina 2026 con Arianna Fontana tra Esperienze Airbnb e pedalate tra le Alpi - Presentata l'iniziativa Esperienze Airbnb che coinvolge 26 atleti di fama internazionale capitanati da Arianna Fontana. 🔗gazzetta.it scrive