Milano città degli affitti express il 33% delle case viene affittato in meno di 24 ore

Milano si distingue nel mercato degli affitti express, con il 33% delle case affittate in meno di 24 ore, un dato sorprendente rispetto alla media italiana. Mentre il settore vacilla a livello nazionale, la città conferma la sua vocazione dinamica, offrendo soluzioni rapide e competitive per chi cerca casa.

