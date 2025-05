Milano Beauty Week 2025 | tutto quello che c’è da sapere sulla prossima edizione

Scopri tutto quello che c'è da sapere sulla Milano Beauty Week 2025, l'evento imperdibile che trasforma Milano in capitale della bellezza dal 17 al 21 settembre. Un'occasione unica per immergersi in novità di skincare, profumi, sostenibilità e eventi esclusivi, tra workshop e presentazioni di tendenza.

C’è un momento dell’anno in cui Milano cambia ritmo. Nell’aria si sente parlare di skincare, profumi, laboratori, sostenibilità nel beauty ed eventi speciali. È la Milano Beauty Week, giunta alla sua quarta edizione, in programma dal 17 al 21 settembre 2025. Nata dall’unione di forze tra Cosmetica Italia, Cosmoprof ed Esxence, la manifestazione è una celebrazione dell’universo beauty, ma anche uno specchio di quanto questo settore sia radicato nel tessuto economico e culturale italiano. E soprattutto milanese. Perché non si tratta solo di lanci e novità, ma di raccontare storie, coinvolgere persone, scoprire nuovi luoghi del capoluogo meneghino. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Milano Beauty Week 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla prossima edizione

Si chiama Deep beauty – il dubbio della bellezza, la mostra in corso al Mudec di Milano fino al 25 maggio. L’incipit è importante: “Siamo proprio sicuri che la bellezza universale esista davvero?” Partendo da questo interrogativo, si possono ammirare in mostra le opere dei grandi maestri della fotografia e qualche artista contemporaneo. Un gruppo tanto eterogeneo, ma di indiscutibile fama globale. - La mostra "Deep Beauty – Il dubbio della bellezza", attualmente al MUDEC di Milano fino al 25 maggio, invita a riflettere sulla vera esistenza della bellezza universale. 🔗continua a leggere

