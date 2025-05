Milano abusi su nove bambine | maestro d' asilo 34enne condannato a 7 anni

Un maestro d'asilo di 34 anni è stato condannato a 7 anni di reclusione a Milano per aver abusato di nove bambine tra i 4 e i 5 anni. La sentenza della giudice Tiziana Landoni arriva al termine di un’operazione che aveva portato all’arresto dell’uomo lo scorso aprile.

Sette anni di reclusione per aver abusato di nove bambine a scuola. È questa la condanna emessa dalla gup di Milano Tiziana Landoni nei confronti di un maestro d'asilo di 34 anni. L'uomo era stato arrestato nell'aprile dello scorso anno con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di quattro bambine tra i 4 e i 5 anni. Nel corso delle indagini poi era emerso che l'ex insegnante aveva abusato anche di altre cinque vittime nel giro di pochi giorni. Gli episodi si sono verificati all'interno dei due istituti scolastici in cui il 34enne svolgeva supplenza. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Milano, abusi su nove bambine: maestro d'asilo 34enne condannato a 7 anni

