Milan verso Allegri-bis | come lui Rocco e Sacchi

Se Massimiliano Allegri torna a sedersi sulla panchina del Milan, si unirà a un prestigioso club di allenatori rossoneri che hanno già vissuto il “bis” alla guida del club, come Nereo Rocco e Arrigo Sacchi. Scopriamo come queste figure storiche abbiano segnato la storia del Milan e cosa potrebbe significare un eventuale secondo mandato di Allegri.

Se Massimiliano Allegri tornerà sulla panchina del Milan, non sarà il primo allenatore a fare il ‘bis’ rossonero. Prima di lui è capitato a tecnici storici come Nereo Rocco e Arrigo Sacchi, mentre per Carlo Ancelotti la lunga carriera di allenatore rossonero ha seguito quella di giocatore sempre nelle fila della squadra meneghina. Il bis di Allegri. Il prossimo allenatore del Milan potrebbe essere proprio Massimiliano Allegri. Il neo direttore sportivo rossonero Igli Tare avrebbe deciso di puntare sul tecnico livornese, un profilo di esperienza e vincente. Pronto un ricco triennale. Allegri sarebbe un cavallo di ritorno al Milan. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan, verso Allegri-bis: come lui Rocco e Sacchi

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

