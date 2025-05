Milan ufficializzato il divorzio con Conceicao in arrivo Allegri

Il Milan ha ufficializzato il divorzio con l'allenatore Sérgio Conceição, con Allegri in arrivo sulla panchina rossonera. La società ringrazia Conceição per il suo impegno e si prepara a una nuova stagione sotto la guida di Allegri. Questo cambio rappresenta un importante passo nella strategia di rilancio del club meneghino.

Si dividono ufficialmente le strade di Milan e Sergio Coicecao. Il club rossonero e il tecnico “non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva”, comunica una nota della società. Il Milan “desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi. La famiglia rossonera – si legge – saluta l’allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro”. Sulla panchina rossonera è in arrivo Massimiliano Allegri, che ha raggiunto l’accordo per un biennale con opzione per il terzo anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan, ufficializzato il divorzio con Conceicao, in arrivo Allegri

Milan, Di Marzio: “Moncada? Se sarà il DS va ufficializzato. L’allenatore …”

Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, ha fatto luce sulla situazione attuale del Milan in diretta su SkySport24.

Cerca Video su questo argomento: Milan Ufficializzato Divorzio Conceicao Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Milan, presto il divorzio con Conceiçao. Anche Mancini e Motta opzioni per la panchina; Milan-Conceiçao, incontro per l'addio. Ma sul nuovo allenatore il Diavolo è già in ritardo e tra i nomi spunta; Pellegatti e l'ipotesi clamorosa per la panchina: C'è una frase che fa accapponare la pelle; Calciomercato milan: italiano candidato principale per la panchina e nuovi obiettivi in salita. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio: Milan ufficializza divorzio con Conceicao, in arrivo Allegri

msn.com scrive: Torino, 29 mag. (LaPresse) – Si dividono ufficialmente le strade di Milan e Sergio Coicecao. Il club rossonero e il tecnico “non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva ...

Allegri ha firmato per il Milan, manca solo l'annuncio

Da msn.com: AGI - Prima Tare, poi Allegri: nello spazio di due giorni il Milan ha sistemato le due questioni più urgenti. Il neo direttore sportivo non ha perso tempo, e nel giro di poche ore ha chiuso la trattat ...

Milan-Conceiçao, incontro per l'addio. Ma sul nuovo allenatore il Diavolo è già in ritardo e tra i nomi spunta anche Tudor

Come scrive msn.com: Il Milan è già in ritardo e non è una sorpresa visti i tantissimi errori commessi dalla dirigenza rossonera in questi anni. A giorni (o forse a ore?) sarà ...