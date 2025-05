Milan trattativa con il Manchester City per Reijnders ma il diktat è preciso | via solo per un'offerta irrinunciabile

Il Milan è in trattativa con il Manchester City per Reijnders, ma il club esige un'offerta irrinunciabile prima di cederlo. Intanto, l’accordo con Massimiliano Allegri ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi rossoneri, desiderosi di tornare a lottare ai massimi livelli.

L`accordo trovato con Massimiliano Allegri è stato accolto con entusiasmo dai tifosi del Milan che hanno una voglia matta di tornare a competere. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan, Tare a un passo: trattativa a buon punto per il nuovo direttore sportivo - Il Milan è vicinissimo a definire il suo nuovo direttore sportivo, con le trattative ormai a buon punto. 🔗continua a leggere

Reijnders, Milan e City a colloquio. A Manchester hanno fretta, a Milano meno... - Oggi appuntamento fra i due club per parlare dell'olandese. Guardiola lo vorrebbe già per il Mondiale per club, il Diavolo si fa forte del contratto in scadenza nel 2030. I prossimi giorni decisivi ... 🔗Come scrive gazzetta.it

Milan, Reijnders-Manchester City: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato - Non sono più rumors di calciomercato, ma Reijnders-Manchester City è una vera e propria trattativa. Arrivata la prima offerta e la cifra è di poco superiore ai 60 milioni di euro ... 🔗Segnala msn.com

La trattativa Reijnders-City registra una novità: la posizione del Milan - La trattativa Reijnders-City registra una novità. Le ultime rivelazioni sul futuro dell'olandese: l'esperto svela la posizione del Milan. Reijnders, arrivato al Milan nel luglio 2023 dall'AZ Alkmaar p ... 🔗Lo riporta msn.com