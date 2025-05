Milan su Massimiliano Allegri i social impazziscono

I social impazziscono per l'ipotesi di un ritorno di Massimiliano Allegri al Milan, dopo 11 anni di assenza. Il nuovo direttore sportivo rossonero, Igli Tare, sembra aver scelto il tecnico livornese come prossimo allenatore, puntando su un profilo di grande esperienza e successo per rinvigorire il team.

Il prossimo allenatore del Milan dovrebbe essere Massimiliano Allegri. Il neo direttore sportivo rossonero Igli Tare avrebbe deciso di puntare diretto sul tecnico livornese, un profilo di esperienza e vincente. Pronto un ricco triennale per Allegri che tornerebbe al Milan dopo 11 anni. Sui social la notizia si è rapidamente diffusa raccogliendo molti consensi tra i sostenitori rossoneri. Massimiliano Allegri al Milan, un ritorno dopo 11 anni. Allegri sarebbe un cavallo di ritorno al Milan. Il tecnico livornese ha infatti allenato il club di via Aldo Rossi dal 2010 al 2014 conquistando uno scudetto e una Supercoppa italiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan su Massimiliano Allegri, i social impazziscono

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Milan vuole Allegri: Tare ha scelto Max come nuovo allenatore; Milan, accelerata al Max: Allegri, i rossoneri ci riprovano. Ma devono correre...; Milan tra Italiano, Allegri e Motta: il valzer di nomi per la panchina infiamma i social e scatena nuove critiche; Moretto: Il Milan accelera per Allegri, accordo vicino: la chiusura può arrivare presto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Allegri, cosa offre il Milan per convincerlo: dal contratto alla concorrenza - I rossoneri gli offrono un accordo triennale da cinque milioni: la disponibilità c'è, ma il tecnico attende un cenno da Napoli ... 🔗Segnala msn.com

Allegri al Milan, accordo raggiunto: cifre e dettagli del clamoroso ritorno - Il Milan e Massimiliano Allegri sono sempre più vicini a trovare un'intesa. Spuntano già le cifre e i dettagli dell'imminente accordo. 🔗Si legge su spaziomilan.it

Allegri vicino al Milan: offerto contratto biennale, Max verso il ritorno in rossonero. Cosa succede - Il Milan tenta il sorpasso decisivo sul Napoli per arrivare a Massimiliano Allegri. Il club di via Aldo Rossi si aspetta una riposta dall’allenatore livornese, che in rossonero vinse ... 🔗msn.com scrive