Milan sorpasso per Allegri | ieri incontro segreto con Tare Le news

Milan in corsa per il sorpasso: Allegri potrebbe tornare sulla panchina rossonera dopo 11 anni. Ieri un incontro segreto con Tare alimenta le voci di un possibile arrivo di Allegri come nuovo allenatore del Milan.

Massimiliano Allegri potrebbe diventare a breve il nuovo allenatore del Milan. Per lui si tratterebbe di un ritorno a Milanello dopo 11 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, sorpasso per Allegri: ieri incontro segreto con Tare. Le news

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

