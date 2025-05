Milan sorpasso al Napoli per Allegri | un vantaggio di ‘corto muso’

Massimiliano Allegri potrebbe tornare a Milanello come nuovo allenatore del Milan, portando con sé l’esperienza e la determinazione per rilanciare i rossoneri. Con un possibile sorpasso al Napoli e un vantaggio ‘corto muso’, il tecnico toscano si prepara a scrivere un nuovo capitolo sulla panchina di Milano.

Massimiliano Allegri potrebbe diventare a breve il nuovo allenatore del Milan. Per lui si tratterebbe di un ritorno a Milanello dopo 11 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, sorpasso al Napoli per Allegri: un vantaggio di ‘corto muso’

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

