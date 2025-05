Milan rivoluzione non solo in panchina | quote da addio per Reijnders rischio cessione anche per Leao e Hernandez

Il Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione, con cambi non solo sulla panchina ma anche nelle quote di mercato di Leao, Hernández e Reijnders, rischiando anche il addio. Toccherà al nuovo direttore sportivo Igli Tare riscrivere le strategie per riportare il club ai vertici, andando oltre i semplici cambi tecnici.

Toccherà al nuovo direttore sportivo Igli Tare, il difficile compito di ribaltare il Milan. L`obiettivo non è solo cambiare la guida tecnica. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Joao Felix come Walker, per i prestiti il futuro segnato: al Milan inizia la rivoluzione - Joao Felix, nuovo protagonista nel calciomercato, potrebbe segnare una svolta per il Milan che si prepara a una vera e propria rivoluzione. 🔗continua a leggere

