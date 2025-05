Milan prima grossa beffa per Tare | va in Premier

Igli Tare affronta la sua prima grande sfida come nuovo direttore sportivo del Milan, con il club già impegnato a pianificare il futuro. Tuttavia, si fa strada la tentazione verso la Premier League, creando una prima beffa amara per i rossoneri. Resta da seguire come si svilupperà questa situazione all’alba di una nuova stagione.

Igli Tare fronteggia la prima beffa da direttore sportivo del Milan: il calciatore, infatti, è più predisposto verso la Premier League. La notizia. All'indomani dal termine del campionato di Serie A, il Milan ha già messo un piede nell'organizzazione del suo futuro e ha stabilito che il direttore sportivo da questo momento è Igli Tare, per quanto riguarda la prima squadra. In occasione della sua presentazione, il dirigente si è detto molto inorgoglito e responsabilizzato da questo compito, ma ha subito sottolineato, oltre ogni emozione, la necessità di riportare il club ai livelli di competitività internazionale che gli sono consoni.

