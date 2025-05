Milan non solo Tassotti e Ibrahimovic | ecco chi ritrova Allegri in rossonero

Milan non è fatto solo di grandi campioni come Tassotti e Ibrahimovic: con l'ormai prossimo ritorno di Allegri alla guida, il club riabbraccia anche figure storiche e nuovi punti di riferimento, pronti a rinvigorire il progetto rossonero. Scopri chi sono i protagonisti che il tecnico livornese troverà al suo rientro in rossonero.

Massimiliano Allegri è pronto a tornare al Milan: ecco chi ritrova il tecnico livornese in rossonero. Zlatan Ibrahimovic, Mauro Tassotti e. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, non solo Tassotti e Ibrahimovic: ecco chi ritrova Allegri in rossonero

Milan, Tassotti: “Ancelotti al Brasile? Non mi sembra il momento migliore ma …” - Mauro Tassotti, membro dello staff del Milan Futuro, ha condiviso le sue opinioni su Carlo Ancelotti, ormai prossimo CT del Brasile. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Milan Tassotti Ibrahimovic Ritrova Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Allegri al Milan: ritrova Ibrahimovic, col quale "quasi venne alle mani" - `Avevamo perso 3 a 0 con l`Arsenal, e Allegri era tutto contento. è vero che avevamo passato il turno, ma non c`era nulla da ridere, e gliel`ho fatto notare. Mi. 🔗calciomercato.com scrive

Ibra e (forse) Tassotti e Oddo: chi ritrova Allegri a Milanello? - A volte ritornano, okay. Sì, ma chi trovano? O meglio: chi ritrovano? Entrando nello specifico: col ritorno di Massimiliano Allegri al Milan la prossima stagione, quali saranno le facce conosciute a M ... 🔗Lo riporta informazione.it

Milan, Tassotti: "Ibrahimovic? Ci vuole un po' di esperienza che non ha. I suoi compiti non sono chiari" - L'ex difensore e bandiera del Milan, Mauro Tassotti, ha concesso un'intervista ... e attaccando l'attuale dirigenza capitanata da Zlatan Ibrahimovic. IBRA CHE COMPITI HA? - "Fare il giocatore ... 🔗Secondo msn.com