Milan-Lazio affare indecente | 50 milioni di euro

Scopri le ultime novità su Milan-Lazio, compreso l'affare da 50 milioni di euro che sta facendo discutere il calcio italiano, nel programma TI AMO CALCIOMERCATO su YouTube. Approfondisci i ritorni e i cambi in panchina di Serie A, tra Allegri al Milan e il possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio.

Le ultime sui rossoneri e i biancocelesti nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube Ritorni su ritorni nel valzer delle panchine di Serie A. Allegri al Milan, mentre alla Lazio sta per tornare Maurizio Sarri. Il tecnico prenderà il posto di Marco Baroni, il cui futuro potrebbe essere al Torino. “Sarri ha un’offerta contrattuale sui 3 milioni di euro, il club di Lotito sta facendo sul serio – ha detto a TI AMO CALCIOMERCATO Alessandro Zappulla di ‘Radio Laziale’ – C’è stato un contatto forse anche già prima della partita col Lecce, puramente esplorativo”. “Anche Sarri ha preso tempo – ha aggiunto – perché c’è questa girandola impazzita per le panchine con l’ Atalanta che è il club più ambito per l’aspetto economico e la Champions. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan-Lazio, affare indecente: “50 milioni di euro”

Milan, nuovo affare con la Lazio: Ibra beffa Lotito - Il Milan è pronto a piazzare un nuovo colpo di mercato, avviando una trattativa decisiva con la Lazio. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Milan Lazio Affare Indecente Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Milan, nuovo affare con la Lazio: Ibra beffa Lotito - Una nuova svolta in Serie A con l'intreccio tra Milan e Lazio per un nuovo affare. Ecco la mossa decisiva per sognare in grande, l'annuncio ... 🔗Da calciomercato.it

Lazio beffa Milan e Inter: talento perso o scartato? - La Lazio, dal canto suo, è pronta a offrire una proposta concreta, con l’obiettivo di chiudere l’affare prima che Milan e Inter possano inserirsi con mosse concrete. Nonostante l’interesse ... 🔗Scrive msn.com

Il Milan stringe per Romero: affare in definizione - IN DEFINIZIONE - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Milan sta definendo in queste ore gli ultimi dettagli con l'entourage del 18enne, libero dopo l'avventura alla Lazio. Romero ... 🔗Si legge su calciomercato.com