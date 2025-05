Milan in pressing su Allegri prima scelta e colloqui a oltranza | ore decisive | CM IT

Il Milan punta con decisione su Allegri come prima scelta per la panchina, con colloqui incessanti e ore decisive in arrivo. Mentre il mercato e il valzer delle panchine si fanno sempre più incerti, l'attesa si concentra sulle scelte che definiranno il futuro della squadra per la stagione 2024/2025.

Il valzer delle panchine aspetta solo di prendere il via ufficialmente, mentre le voci si rincorrono senza soluzione di continuità A bocce ferme, in attesa dell’ultimo atto della stagione 20242025, la finale di Champions League tra il Paris Saint-Germain e l’ Inter di Simone Inzaghi, si rincorrono le notizie sugli allenatori. Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it Tra le tante, anche il Milan del nuovo direttore sportivo Igli Tare sta cercando la guida tecnica che dovrà far rinascere la squadra dopo una stagione decisamente complicata e condita dall’ esonero di Paulo Fonseca alla fine dello scorso anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan in pressing su Allegri, prima scelta e colloqui a oltranza: ore decisive | CM.IT

Milan-Bologna, Trevisani: "Tre fattori saranno importanti. Il pressing …" - In vista della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, il giornalista Riccardo Trevisani ha sottolineato tre fattori chiave che potrebbero influenzare l'incontro.

