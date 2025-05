Milan il ritorno di Allegri è vicinissimo | così i rossoneri hanno bruciato la concorrenza del Napoli

Il ritorno di Allegri al Milan è ormai questione di giorni, con i rossoneri che hanno superato la concorrenza del Napoli per riportarlo sulla panchina. Dopo 11 anni, le strade del Diavolo e dell'allenatore toscano sono pronte a rincontrarsi, segnando un nuovo capitolo nella storia del club.

Dopo 11 anni, le strade del Milan e di Massimiliano Allegri potrebbero incrociarsi di nuovo. Il ritorno sulla panchina rossonera dell’ex allenatore della Juventus pare sempre più vicino. E anche in tempi brevi. Secondo diverse testate sportive, la fiducia in casa Milan sta crescendo esponenzialmente tanto che nelle prossime 2448 ore i rossoneri attendono di ricevere l’ok definitivo da parte del tecnico livornese per cui è pronto un un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, da 5 milioni di euro più bonus a stagione. Dopo aver ufficializzato il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, per il Milan è giunto il momento di scegliere il successore di Sergio Conceicao. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it