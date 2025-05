Milan è già Tare show | subito un colpo da novanta dalla Premier

Milan è già in piena azione con il nuovo direttore sportivo Igli Tare, che si è subito messo al lavoro sul mercato per rinforzare la squadra con un top player dalla Premier League. L'attenzione del club rossonero è tutta rivolta a operazioni di alto livello per consolidare la competitività in questa stagione.

Igli Tare non perde un minuto: nominato nuovo ds del club rossonero, già lavora sul mercato ed è pronto ad ingaggiare un top player dalla Premier League (Ansa Foto) – SerieAnews La macchina Milan si è finalmente messa in moto. Anzi, ha alzato le marce e messo decisamente il turbo, un po' come se fosse partito il NOS. Se avete mai visto almeno un film della saga "Fast and Furious", sapete di cosa stiamo parlando. Il riferimento – tanto per spiegarlo a chi è digiuno dell'argomento – è al protossido di azoto, un gas in grado di aumentare la potenza delle auto da corsa.

Milan, Tare piazza subito il primo colpo: affare in Premier - Igli Tare ha avviato la sua avventura a Casa Milan con un colpo di mercato in Premier League. Nonostante il breve tempo dall'insediamento, il nuovo direttore sportivo sta già dando segnali di un'attiva strategia per la prossima stagione, coinvolgendo anche il procuratore Beppe Riso.

