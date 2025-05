Milan e Ambrosini un legame indissolubile | Il Club festeggia la sua icona sui social

Celebrare la leggenda del Milan, Massimo Ambrosini, significa rendere omaggio a un simbolo indelebile del club. Oggi, 29 maggio, il mondo del calcio italiano si unisce sui social per festeggiare il suo compleanno, ricordando la sua carriera e il suo legame indissolubile con il Milan.

Oggi, 29 maggio, tutto il mondo del calcio italiano e, in modo particolare, quello del Milan festeggiano il compleanno di Massimo Ambrosini.

Ambrosini: “Milan, Tare non risolve tutto. Se ha accettato …”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora opinionista per DAZN, commenta l'arrivo di Igli Tare nella società rossonera.

Ambrosini tra Milan e la maratona: "Non bisogna aver paura di sentire fatica"

gazzetta.it scrive: Massimo Ambrosini non ha mai smesso di correre ... E allora, sorge spontaneo: "Questo Milan corre abbastanza veloce?". "Direi di sì, è l'esempio perfetto del maratoneta. Nel running ci vuole ...

Ambrosini boccia il Milan, completamente

Riporta msn.com: L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini, oggi opinionista per DAZN e Prime Video, ha espresso un giudizio severo sulla stagione della squadra rossonera. Intervenuto sul canale YouTube ...

Ambrosini: "Milan, Taremi sarebbe stato perfetto. Sicuri Colombo non avrebbe fatto comodo?"

Segnala tuttomercatoweb.com: Nella sua intervista alla Gazzetta dello Sport sul Milan ed il suo momento, l'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha parlato anche di mercato, rispondendo ad una domanda sul centravanti ...