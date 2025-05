Milan-Conceicao summit per risolvere il contratto | ecco quando ci sarà

Il Milan presto potrebbe risolvere il contratto di Sérgio Conceição, con un summit in programma per discutere la rescissione. Il club attiverà la clausola di uscita immediata dall'accordo, aprendo così un nuovo capitolo per il futuro tecnico rossonero. Scopri tutte le ultime novità sul possibile addio del tecnico portoghese.

Sérgio Conceição è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2026, ma il club attiverà la clausola di uscita immediata dall'accordo.

