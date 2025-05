Milan con Allegri arrivano anche Landucci e Padoin

Massimiliano Allegri torna al Milan, firmando un contratto triennale per riportare entusiasmo e successi alla squadra. Con lui arrivano anche Landucci e Padoin, pronti a rafforzare lo staff tecnico. Scopri le ultime novità sul ritorno di Allegri e le strategie in vista della nuova stagione.

Massimiliano Allegri torna al Milan, con un contratto triennale che il tecnico livornese sta firmando in questi minuti con l`ad rossonero Giorgio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

Milan, Allegri in panchina: dallo United il primo rinforzo - Il Milan non ... non è arrivata alcuna altra concreta opzione. In tal senso, sin dal momento in cui è emerso il suo nome, il direttore sportivo ha individuato come nome in cima alla lista come ... 🔗Da calciomercato.it

Max Allegri al Milan, raggiunto l’accordo: sarà lui il nuovo allenatore rossonero, quanto guadagnerà - L'accordo tra il Milan e Max Allegri è stato raggiunto su una intesa di un biennale con opzione per il terzo, da 5 milioni più bonus ... 🔗Scrive fanpage.it

Ultim’ora Milan, arrivano conferme: Allegri mai così vicino - Cresce la fiducia per l'arrivo di Massimiliano Allegri alla guida del Milan. Arrivano conferme sullo stato della trattativa. 🔗Si legge su spaziomilan.it