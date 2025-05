Milan c' è la firma di Allegri! Napoli il corteggiamento di De Laurentiis è efficace | Conte bis vicino

Il futuro di Milan e Napoli si delinea con innovativi movimenti sulle panchine dei top club italiani, tra incontri decisivi e trattative intense. In particolare, il Napoli di De Laurentiis sta valutando attentamente il ritorno di Conte, in un corteggiamento efficace che potrebbe segnare una svolta strategica per la squadra.

Proseguono senza sosta i movimenti sulle panchine dei top club italiani. Il Napoli, in particolare, sta vivendo momenti cruciali: Aurelio De Laurentiis è rientrato in città, dove si sarebbe tenuto un nuovo incontro con Antonio Conte. Le due parti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, starebbero cercando un accordo sulla visione tecnica e gestionale del progetto azzurro, con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Milan, c'è la firma di Allegri! Napoli, il corteggiamento di De Laurentiis è efficace: Conte bis vicino

David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille - Il calciomercato entra nel vivo e l'Inter deve fare attenzione: Aurelio De Laurentiis sta puntando con decisione su Jonathan David, attaccante del Lille e obiettivo dei nerazzurri. 🔗continua a leggere

