Milan-Allegri tifosi in delirio | Riprendiamoci ciò che ci hanno rubato

I tifosi del Milan sono in delirio all'idea del possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, riprendendosi ciò che sembra aver perso. Ecco le reazioni più emozionanti dei tifosi mentre sognano un nuovo ciclo di successi sotto la guida dell'allenatore che ha scritto pagine indimenticabili della storia milanista.

Ecco le migliori reazioni dei tifosi alla notizia del possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan dopo 11 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Allegri, tifosi in delirio: “Riprendiamoci ciò che ci hanno rubato”

