Milan Allegri non è ancora ufficiale ma sa già che non sarà in panchina al debutto contro il Bari

Il trasferimento di Allegri al Milan ancora non è stato ufficializzato, ma è già certo che non sarà in panchina al debutto contro il Bari. I rossoneri si preparano a una nuova fase strategica, con la dirigenza impegnata a definire gli ultimi dettagli per rafforzare il progetto tecnico.

Il Milan si prepara a una nuova fase del proprio progetto tecnico, mentre la dirigenza definisce gli ultimi dettagli per programmare la prossima. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

