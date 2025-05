Milan-Allegri l’esordio è già amaro | tutta colpa della Juve

L'esordio di Massimiliano Allegri al Milan si preannuncia già difficile, con le tensioni legate al passato e le sfide attuali. A poche settimane dalla firma come nuovo D.S., il club rossonero affronta una partenza complessa, mentre Igli Tare lavora per rafforzare la rosa e rilanciare il progetto.

I fatti risalgono a più di un anno fa. Niente da fare per il tecnico livornese costretto a star fuori per la prima in rossonero Igli Tare non ha perso tempo. La firma sul contratto che lo ha reso il nuovo Direttore sportivo sono passati davvero pochi giorni, ma già oggi è riuscito a chiudere per l'allenatore. L'albanese per il suo Milan ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri. Una scelta con cui manda un segnale forte alla concorrenza e porta il progetto rossonero ha compiere un vero cambio di rotta: dopo Sergio Conceicao e Paulo Fonseica, il Diavolo ripartirà dunque da una guida forte e carismatica che sa come vincere in Italia e che conosce bene l'ambiente rossonero.

Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus.

