Milan Allegri in panchina | dallo United il primo rinforzo

Il Milan si prepara a dare una svolta, con Allegri sulla panchina rossonera e il primo rinforzo in arrivo dal Manchester United. Dopo aver scelto il nuovo direttore sportivo, i nerazzurri cercano di consolidare il progetto puntando su colpi di esperienza e qualità. Scopri gli ultimi aggiornamenti sul futuro dei rossoneri e le novità di mercato.

Il Milan non si ferma e dopo aver scelto il direttore sportivo si sta avvicinando anche a Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Ed il primo rinforzo per lui può arrivare direttamente dal Manchester United. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. Il futuro dei rossoneri si sta gradualmente andando a definire. Dopo tante settimane di voci e di trattative, è stato scelto il nuovo direttore sportivo, con questo incarico che è stato consegnato nelle mani di Igli Tare. L’ ex Lazio ha una grande chance di rilanciarsi e di dimostrare il suo valore, dal momento che dopo la sua avventura lunghissima in biancoceleste non è arrivata alcuna altra concreta opzione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, Allegri in panchina: dallo United il primo rinforzo

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

