Milan-Allegri fumata bianca | il livornese ha firmato | CM IT

Il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan è ormai ufficiale: il tecnico livornese ha firmato il nuovo contratto, riportando entusiasmo e speranze in rossonero. Scopri tutte le ultime novità su questa fumata bianca che segna un nuovo importante capitolo per il Diavolo.

Le ultimissime sul tecnico livornese pronto a legarsi nuovamente al Diavolo. Ecco cosa sta accadendo in questi istanti AGGIORNAMENTO ORE 18.49 – La firma sul contratto è arrivata: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Ci siamo, Massimiliano Allegri è pronto a mettere nero su bianco con il Milan. Il pressing di Igli Tare, Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani ha avuto i suoi frutti e ben presto il tecnico livornese diventerà la nuova guida del Diavolo. Milan-Allegri, incontro per le firme: tutti i dettagli CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it Proprio in questi istanti – come confermato a Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it