Milan Allegri dalla liberazione alla rinascita | ma cos’è cambiato in questi 11 anni?

Dopo 11 anni, Massimiliano Allegri potrebbe tornare a sedersi sulla panchina del Milan, un club che ha segnato la sua carriera. Ma cosa è cambiato in tutto questo tempo? La sua possibile rinascita al Milan rappresenta un nuovo capitolo di crescita e rinnovamento per il club e per il tecnico.

Massimiliano Allegri può tornare al Milan dopo 11 anni dal suo addio, che fu una liberazione: ora sarebbe una rinascita.

