Milan Allegri corre con il contratto in mano! PM NEWS

Massimiliano Allegri ha ufficialmente firmato il nuovo contratto con il Milan, chiudendo l'incontro tra Furlani, Tare e l'allenatore. Non perdere il video della sua emozionante corsa con i documenti in mano, simbolo di questo importante passo avanti per il club rossonero.

Finito l'incontro tra Furlani-Tare e Allegri per la firma sul contratto con il Milan. L'allenatore ha firmato il contratto! Ecco il video. Finito l'incontro tra Furlani-Tare e Allegri per la firma sul contratto con il Milan. L'allenatore ha firmato il contratto! Ecco il video della sua corsa proprio con i fogli nella sua mano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri corre con il contratto in mano! PM NEWS

Mercato Milan, spunta un incredibile retroscena! Rinnovo di contratto adesso in stand-by: la ricostruzione - Il mercato del Milan si infiamma con un incredibile retroscena: il rinnovo di contratto di un giocatore chiave è attualmente in standby. 🔗continua a leggere

