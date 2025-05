Milan Allegri | cifra da capogiro! Di Stefano | Ecco i dettagli del contratto

Il Milan ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, con una cifra da capogiro svelata da Beppe Di Stefano. Ecco tutti i dettagli del contratto che segnano una nuova fase per i rossoneri.

Milan, Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore rossonero. E' arrivata la firma. Beppe Di Stefano ha rivelato i dettagli del contratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri: cifra da capogiro! Di Stefano: “Ecco i dettagli del contratto”

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

