mike ross è il vero protagonista di suits

Mike Ross è senza dubbio il vero protagonista di Suits, la serie di successo iniziata nel 2011. La sua intelligenza e il suo background unico hanno reso la trama avvincente e memorabile, rendendo Mike un personaggio iconico nel mondo della televisione legale.

Il successo di Suits ha dimostrato più volte che il vero motore della serie e il suo elemento distintivo erano i personaggi, in particolare Mike Ross. La serie, trasmessa per la prima volta nel 2011, ha conquistato il pubblico grazie alla sua trama originale incentrata su un avvocato fittizio con una memoria fotografica eccezionale, assunto in uno dei più grandi studi legali di New York. La popolarità di Suits ha portato alla creazione di vari spin-off, ma nessuno è riuscito a replicare appieno l’appeal dell’originale. la cancellazione di suits la: un promemoria che suits ruotava attorno a mike ross. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it