Miguel Ángel Zotto al Teatro Romano in Tango Historias de Astor

Vivi un’emozionante serata al Teatro Romano di Verona con Miguel Ángel Zotto in “Tango. Historias de Astor”, un omaggio al leggendario Astor Piazzolla in occasione dei suoi 104 anni. Un’occasione imperdibile per celebrare i 40 anni di carriera del rinomato ballerino e coreografo argentino, tra musica e danza nel cuore di Verona.

Il più autorevole ambasciatore del tango argentino sarà sul palco del Teatro Romano di Verona domenica 3 agosto alle ore 21.15 con “Tango. Historias de Astor”, omaggio al leggendario Piazzolla a 104 anni dalla nascita Una serata evento, una data unica per festeggiare i primi 40 anni di carriera. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Miguel Ángel Zotto al Teatro Romano in "Tango. Historias de Astor"

Daiana Guspero and Miguel Angel Zotto – A mis viejos