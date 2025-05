Migranti dopo il rinvio a giudizio Mediterranea raddoppia In mare con una nuova nave

La crescente presenza di migranti nel Mediterraneo e le sfide delle operazioni di ricerca e salvataggio trovano nuova energia con l'arrivo di una nuova nave, in collaborazione con Sea Eye4, che raddoppia la capacità di assistenza. Casarini sottolinea come questa iniziativa rappresenti una risposta forte e determinata alle difficoltà e alle campagne di intimidazione che cercano di bloccare il loro lavoro.

Affiancherà la Mare Jonio e a breve partirà per la sua prima missione. Casarini: “Nasce dalla collaborazione con Sea Eye4 ed è la migliore risposta a chi vuole fermarci con spioni, dossier e processi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Migranti, dopo il rinvio a giudizio, Mediterranea raddoppia. In mare con una nuova nave

“Venduti ai libici per meno di una capra”: la denuncia dei migranti soccorsi in mare dalla Tunisia - I migranti soccorsi in mare dalla Ocean Viking denunciano una realtà agghiacciante: venduti a bande di trafficanti per meno di una capra. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Migranti, a giudizio l’equipaggio della Mare Jonio. Casarini: «Processo ai soccorsi»; Migranti, rinviato a giudizio l'equipaggio della Mare Jonio; Profitto sui migranti. L'equipaggio della Mare Jonio finisce a processo; Migranti, rinviato a giudizio l’equipaggio della Mare Jonio. Casarini: «Processo ai soccorsi». 🔗Se ne parla anche su altri siti

La Mare Jonio rinviata a giudizio per aver salvato migranti in mare: “È un processo ai soccorsi” - Il tribunale di Ragusa ha rinviato a giudizio l'equipaggio della nave mare Jonio, gestita dalla Ong Mediterranea Saving Humans ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Caso Mare Jonio, dopo il rinvio a giudizio arriva una nuova nave di Mediterranea - Il rinvio a giudizio di Mare Jonio da parte del tribunale di Ragusa non ferma la Ong, che "raddoppia" con una nuova imbarcazione pronta a salpare. Ad annunciarlo il fondatore Luca Casarini ... 🔗rainews.it scrive

Migranti, chiesto rinvio a giudizio per equipaggio Mare jonio - Il pm della procura di Ragusa ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli imputati del processo sul caso Mare Jonio, che rispondono del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggrav ... 🔗Riporta msn.com

Migranti, Modena: tutti ripensino a parole Berlusconi su magistratura