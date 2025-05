Migliora fiducia consumatori e imprese

A maggio, sia il clima di fiducia dei consumatori che quello delle imprese registrano un aumento, secondo i dati dell'Istat, segnando segnali positivi per l'economia. Questo miglioramento indica una maggiore fiducia nel quadro economico generale, favorendo un clima più propenso agli investimenti e ai consumi.

10.55 Sia il clima di fiducia dei consumatori sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese sono stimati in aumento a maggio. Da 92.7 e a 96.5 e da 91.6 a 93.1 rispettivamente. Lo rileva l'Istat. Tra i consumatori, si evidenzia un complessivo miglioramento di tutte le opinioni, soprattutto quelle sulla situazione economica generale. Con riferimento alle imprese, segnali positivi provengono da tutti i settori, ad eccezione delle costruzioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

