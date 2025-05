Microbiota fondamentale per il benessere studio svela il perché

Scopri l’importanza del microbiota per il benessere generale e come la nutrizione e l'ambiente influenzano questa "armonia invisibile". In occasione del World Digestive Health Day 2025, la Fondazione Campus Bio-Medico promuove iniziative per approfondire il ruolo fondamentale del microbiota tra ambiente e salute.

(Adnkronos) – La nutrizione e i fattori ambientali sono decisivi per il benessere generale della persona. Per questo la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, in occasione del World Digestive Health Day 2025, ha promosso l’iniziativa dal titolo 'L'armonia invisibile: il microbiota tra ambiente e salute' presso l’Istituto Luigi Sturzo, nel centro di Roma. Un appuntamento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Microbiota fondamentale per il benessere, studio svela il perché

