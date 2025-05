Michelle Hunziker Ingoia Una Mosca In Diretta TV | Il Video Fa Il Giro Del Web!

Michelle Hunziker protagonista di un momento divertente e virale in diretta TV, quando ha ingoiato involontariamente una mosca durante la trasmissione tedesca “Wer Isses?”. Il video, che ha fatto il giro del web, ha divertito milioni di spettatori e anche sua figlia Aurora!

Michelle Hunziker protagonista di un momento virale in diretta televisiva. Il video ha fatto ridere tutti, anche sua figlia Aurora! Michelle Hunziker, protagonista di un siparietto inaspettato durante la diretta del nuovo show tedesco “Wer Isses?”, in onda dal 28 maggio. La conduttrice svizzera, tra i giurati del programma, è stata sorpresa da un evento tanto curioso quanto esilarante: ha accidentalmente ingoiato una mosca mentre parlava al pubblico. Il tutto è accaduto in un attimo. Un insetto le si è infilato in bocca proprio mentre era intenta a commentare. Istintivamente ha cercato di liberarsene, scoppiando in una risata nervosa tra colpi di tosse e occhi spalancati. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Michelle Hunziker Ingoia Una Mosca In Diretta TV: Il Video Fa Il Giro Del Web!

