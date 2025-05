Michelle Hunziker ingoia una mosca in diretta | il video del momento e la reazione della figlia Aurora Ramazzotti

Durante una diretta del programma tedesco *Wer Isses?*, Michelle Hunziker ha ingoiato involontariamente una mosca, creando un momento imbarazzante e divertente che ha fatto il giro dei social. La reazione della figlia Aurora Ramazzotti ha aggiunto un tocco di ironia a questa curiosa situazione, rendendo il video virale e irresistibile da vedere.

