Michelle Comi | Mi sono fatta restringere la vagina perché volevo tornare vergine farò il filmato della seconda prima volta - VIDEO

Michelle Comi ha condiviso di essersi sottoposta a un intervento di labioplastica e restringimento per riacquistare una sensazione di "verginità". L'influencer, nota anche per la sua attività su piattaforme come OnlyFans, ha rivelato i motivi dietro questa scelta e le sue prossime iniziative.

Michelle Comi ha rivelato di aver fatto la labioplastica per la riduzione della vagina e anche un restringimento del canale "Mi sono fatta restringere la vagina perché volevo tornare vergine", ha dichiarato Michelle Comi dopo aver effettuato alcuni interventi. L'influencer, attiva anche su On. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Michelle Comi: "Mi sono fatta restringere la vagina perché volevo tornare vergine, farò il filmato della seconda prima volta" - VIDEO

“A Milano c’è troppa criminalità, mi è capitato di tutto. Ho dovuto assumere un bodyguard che mi scorti ovunque”: lo sfogo Michelle Comi - A Milano, la crescente criminalità ha spinto molti a sentirsi insicuri, compresa Michelle Comi, che racconta la sua esperienza drammatica e la decisione di assumere un bodyguard. 🔗continua a leggere

