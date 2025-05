Michelle Comi e l' intervento alla vagina | Ora è piatta come quella di Barbie voglio testarla il chirurgo | Se vendi le piccole labbra asportate su OnlyFans qualcuno le compra - VIDEO

Michelle Comi ha recentemente sottoposto a intervento chirurgico per ottenere una vagina dall’aspetto piùpiatto e simile a quella di Barbie, attirando attenzione anche sui social come OnlyFans, dove le piccole labbra asportate generano profitti notevoli. Questa scelta ha fatto discutere, evidenziando le nuove tendenze di body modification e il fenomeno delle influencer che monetizzano i loro interventi.

"Stiamo per salutare un pezzo di storia, una vagina che su Only Fans è arrivata a produrre utili per 50.000 euro in un solo mese", ha commentato la Iena Veronica Ruggeri poco prima che Michelle venisse operata Michelle Comi ha fatto un intervento alla vagina per averla come quella di Barbie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Michelle Comi e l'intervento alla vagina: "Ora è piatta come quella di Barbie, voglio testarla", il chirurgo: "Se vendi le piccole labbra asportate su OnlyFans qualcuno le compra" - VIDEO

“A Milano c’è troppa criminalità, mi è capitato di tutto. Ho dovuto assumere un bodyguard che mi scorti ovunque”: lo sfogo Michelle Comi - A Milano, la crescente criminalità ha spinto molti a sentirsi insicuri, compresa Michelle Comi, che racconta la sua esperienza drammatica e la decisione di assumere un bodyguard. 🔗continua a leggere

