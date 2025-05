Michele Morrone torna su Netflix dopo un anno tra polemiche e nuove avventure

Michele Morrone torna su Netflix con la seconda stagione di "The Gentlemen", tra polemiche e nuove avventure. La serie, diretta da Guy Ritchie, si arricchisce di attori italiani di rilievo, portando sullo schermo un cast di grande appeal e talento.

la seconda stagione di "the gentlemen" porta in scena attori italiani di rilievo. La produzione della nuova stagione di "The Gentlemen", serie originale Netflix diretta da Guy Ritchie, si arricchisce di importanti interpreti italiani, tra cui alcune figure di spicco del panorama nazionale. La presenza di attori noti e apprezzati rappresenta un elemento distintivo che contribuisce a rafforzare l'interesse verso questa produzione internazionale. il cast e le riprese della serie. Le riprese sono state ufficialmente avviate nel Regno Unito, coinvolgendo un cast internazionale con una forte componente italiana.

