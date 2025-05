Michele Morrone in The Gentlemen 2 con altri due italiani

Michele Morrone torna protagonista su Netflix nella seconda stagione di "The Gentlemen" di Guy Ritchie, accanto a Sergio Castellitto e Benedetta Porcaroli in una trama avvincente di crimine e potere. Scopri come l'attore italiano si inserisce in questa nuova avventura ricca di ambizione e colpi di scena.

L'attore entra nel cast della seconda stagione della serie di Guy Ritchie su Netflix, affiancato dagli italiani Sergio Castellitto e Benedetta Porcaroli, in una trama che si espande tra crimine, ambizione e nuovi equilibri di potere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Michele Morrone in The Gentlemen 2 con altri due italiani

Le notizie più recenti da fonti esterne

