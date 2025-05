Micaela figlia di Massimo Boldi | Mio padre stava con una donna più giovane di 31 anni quasi mia coetanea Tra noi non è mai scoccata la scintilla

Micaela, figlia di Massimo Boldi, ha condiviso con autenticità il rapporto complesso con il padre e il suo cuore di adolescente, tra riflessioni sulla presenza lontana e le emozioni di una figlia che desidera un legame più profondo. Questa storia intima rivela il lato vulnerabile di una famiglia sotto i riflettori, aggiungendo un tocco umano al celebre volto dello spettacolo.

«Gli scrissi una letterina in cui dicevo che non mi piaceva il fatto che la gente lo fermasse per strada e che non mi venisse a prendere a scuola», racconta la figlia. «Ne scrissi anche un’altra: “Non voglio un papà che fa lo scemo”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Micaela, figlia di Massimo Boldi: «Mio padre stava con una donna più giovane di 31 anni, quasi mia coetanea. Tra noi non è mai scoccata la scintilla»

