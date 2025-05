Miasino | al via tre mostre in contemporanea a Villa Nigra

Villa Nigra apre le sue porte dal 31 maggio al 29 giugno con tre straordinarie mostre in contemporanea, tra cui "Codice Naturale", "Alberi" e "Chimere Vane". Queste esposizioni offrono un coinvolgente viaggio nel mondo del design, della natura e dell’arte, evidenziando il rapporto tra natura e creatività . Non perderti questa occasione di vivere un’esperienza culturale unica nel cuore di Miasino.

Dal 31 maggio al 29 giugno Villa Nigra ospita tre mostre in contemporanea: "Codice Naturale, il mondo vegetale nel progetto di design", "Alberi" e "Chimere Vane". Con la mostra "Codice Naturale" è partner dell'evento il Museo Alessi, che raccoglie una ricca collezione di oggetti, prototipi.

