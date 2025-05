Mi piace Alfa il mondo non è poi così difficile L’intervista

Scopri l'intervista a "Mi Piace Alfa" in cui si esplora come le nuove generazioni affrontano le sfide del futuro, tra pregiudizi e una realtà spesso difficile da cambiare. Un approfondimento su come il cambiamento e l'ottimismo possano ancora trovare spazio in un mondo complesso.

Si fa presto a dire che le nuove generazioni non hanno una visione del futuro. O meglio, che non hanno una visione del loro futuro. Certo, noi abbiamo fatto davvero di tutto per uccidere un ipotetico ottimismo sin nella culla, imbastendo una narrazione a base di lavoro che non si trova, case che costano troppo, cambiamenti climatici, pandemie e guerre che hanno innescato un conto alla rovescia per il martoriato pianeta nel quale indegnamente viviamo. Adesso mettiamoci pure l'Intelligenza Artificiale sul punto di metterci su un carico da nove e il gioco è bello che finito, ma dire che tutti i giovani sono indolenti, rassegnati, disillusi, o peggio, impauriti, immobilizzati, depressi, ce ne vuole.

