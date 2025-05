Mi hanno sputato addosso Giocare è stato orribile ma nessuno fa nulla | è polemica per il tifo dei francesi al Roland Garros

Durante il Roland Garros, Miomir Kecmanovic ha vissuto un'esperienza spiacevole sul campo, tra insulti e comportamenti antisportivi da parte del pubblico francese, che hanno reso il match ancora più difficile da affrontare. Una situazione che ha scatenato polemiche sul tifo e sul rispetto durante il torneo.

“È stato orribile giocare. Era spiacevole stare in campo, una sensazione davvero brutta”. Miomir Kecmanovic ha dovuto affrontare non solo il suo avversario Quentin Halys nel secondo turno del Roland Garros, ma anche l’ostilità del pubblico francese. Il tennista serbo, attualmente numero 46 del ranking mondiale, ha perso in quattro set dopo una partita combattuta, segnata da un episodio vergognoso: ha raccontato di essere stato oggetto di sputi da parte di alcuni spettatori che tifavano per il giocatore di casa. La denuncia di Kecmanovic però non è un caso isolato: tanti altri giocatori, più o meno apertamente, si sono lamentati per il tifo dei francesi, che sembra spingersi sempre più spesso oltre i limiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it