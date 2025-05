Mezzi pubblici gratuiti per le forze dell' ordine fino al 30 settembre

Le forze dell'ordine e i militari potranno continuare a usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici locali, urbani ed extraurbani, fino al 30 settembre. Questa misura, ufficializzata dal decreto firmato dall'assessore Alessandro Aricò, garantisce supporto e mobilità agevolata per motivi di servizio.

Le forze dell'ordine e i militari potranno continuare a viaggiare gratuitamente, per motivi di servizio, sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma, sia urbani che extraurbani. L'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, ha firmato un decreto che estende il.

