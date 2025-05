Meyer | i visori 3D distraggono i bambini durante i prelievi del sangue e fanno passare la paura

Al Meyer di Firenze, i visori 3D innovativi stanno rivoluzionando l’esperienza dei bambini durante i prelievi di sangue, riducendo paura e distrazione. Grazie a coinvolgenti ambientazioni virtuali, i piccoli pazienti affrontano con maggiore serenità questa fase delicata.

Firenze, 29 maggio 2025 - Immergersi in una realtà virtuale per dimenticare la paura al momento del prelievo del sangue. Al Meyer ha fatto il suo debutto una bella novità: speciali visori 3D che distraggono i più piccini quando devono fare una puntura. Tra coniglietti che vanno a caccia di farfalle e navicelle spaziali alle prese con un atterraggio di emergenza, tutto diventa più semplice. Si tratta di un progetto pilota, sostenuto dalla Fondazione Meyer, che ha preso avvio al centro prelievi del Meyer, con la possibilità poi di essere esteso ad ulteriori reparti. A realizzare il software è stata una start up specializzata che ha lavorato in stretta collaborazione con il dipartimento delle professioni sanitarie e il personale del centro prelievi per affinare il sistema, dopo un primo periodo di sperimentazione, anche in base ai suggerimenti arrivati dai bambini stessi. 🔗 Leggi su Lanazione.it