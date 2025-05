Metsola a Torino per il Politecnico e la Città dell’Aerospazio

Roberta Metsola si è recata a Torino per incontrare il Politecnico e la città dell'aerospazio, in un evento strategico alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e del vicerettore Stefano Sacchi. L'incontro ha segnato l'inizio di nuove sinergie tra l’università e il settore aerospaziale, puntando a rafforzare la vocazione innovativa del territorio.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il vicerettore del Politecnico di Torino, Stefano Sacchi, ieri pomeriggio hanno presentato alla presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, nel Salone d'Onore del Castello del Valentino, la programmazione strategica e operativa che nei prossimi anni definirà le sinergie tra le attività didattiche e quelle sportive all'interno dell'Ateneo e le iniziative .

